Футболист "Спартака" Джикия высоко оценил работу судьи на матче с "Сочи"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Капитан московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия считает, что судейство в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи" было хорошим. Об этом футболист заявил журналистам в субботу после матча.

"Игра была тяжелая, самое главное, что выиграли, для первого тура это было самое главное. Мы немного провалились в первом тайме, но в целом контролировали игру. Да, немного отошли назад, такое бывает иногда, но самое главное, что перетерпели и начали во втором тайме играть в свою игру, давить и забили в конце", - сказал Джикия.

"Хорошее судейство, я никогда не обсуждаю хорошие и плохие моменты судей, всегда с уважением отношусь к судейству. Семь минут это немного, потому что команда соперника часто ложилась на поле, так скажем, поэтому время, которое добавил арбитр, вполне нормальное. В футболе это бывает, я сам не против иногда потянуть время в конце матча, это нормальный футбольный момент, понятно, что для "Сочи" это была первая игра в премьер-лиге, они хотели с таким соперником, как "Спартак", показать себя на самом высоком уровне. Они бились, старались, они огромные молодцы, думаю, что в следующих турах потрепят нервы другим командам", - добавил капитан "Спартака".

Во втором туре "Спартак" в гостях сыграет с "Ростовом", встреча пройдет 20 июля.