{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболист "Спартака" Джикия высоко оценил работу судьи на матче с "Сочи"

"Спартак" выиграл у дебютанта премьер-лиги "Сочи" со счетом 1:0
Георгий Джикия Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Георгий Джикия
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Капитан московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия считает, что судейство в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи" было хорошим. Об этом футболист заявил журналистам в субботу после матча.

В субботу "Спартак" обыграл "Сочи" со счетом 1:0, единственный гол на третьей компенсированной ко второму тайме минуте после розыгрыша углового забил французский защитник Самуэль Жиго. Главный арбитр встречи Владимир Москалев добавил ко второму тайму семь минут.

На эту тему

"Игра была тяжелая, самое главное, что выиграли, для первого тура это было самое главное. Мы немного провалились в первом тайме, но в целом контролировали игру. Да, немного отошли назад, такое бывает иногда, но самое главное, что перетерпели и начали во втором тайме играть в свою игру, давить и забили в конце", - сказал Джикия.

"Хорошее судейство, я никогда не обсуждаю хорошие и плохие моменты судей, всегда с уважением отношусь к судейству. Семь минут это немного, потому что команда соперника часто ложилась на поле, так скажем, поэтому время, которое добавил арбитр, вполне нормальное. В футболе это бывает, я сам не против иногда потянуть время в конце матча, это нормальный футбольный момент, понятно, что для "Сочи" это была первая игра в премьер-лиге, они хотели с таким соперником, как "Спартак", показать себя на самом высоком уровне. Они бились, старались, они огромные молодцы, думаю, что в следующих турах потрепят нервы другим командам", - добавил капитан "Спартака".

Во втором туре "Спартак" в гостях сыграет с "Ростовом", встреча пройдет 20 июля.

Теги
Российский футбол
Летние неолимпийские виды спорта
Дубов уступил Мамедьярову во второй партии стартового раунда Гран-при FIDE в Риге
Российский гроссмейстер выбыл из числа участников турнира
Читать полностью