Нападающий ФК "Сочи" Карапетян сожалеет, что в матче со "Спартаком" не было VAR

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Сочи" Александр Карапетян выразил сожаление из-за отсутствия системы видеоассистента рефери (VAR) в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака". Об этом футболист сказал журналистам после матча.

Футболисты "Спартака" одержали победу над "Сочи" со счетом 1:0 в матче первого тура РПЛ. На 21-й минуте защитник московского клуба Николай Рассказов в штрафной площади помешал полузащитнику Яну Казаеву пробить по воротам. Арбитр Владимир Москалев не усмотрел нарушения правил.

"Мы смотрели этот момент в раздевалке, там был пенальти, жаль, что не было VAR, - сказал Капаретян. - Но это футбол - судья иногда свистит, иногда нет, они тоже люди и могут ошибаться".

"У нас много новых игроков, для первого матча мы хорошо и дисциплинированно играли, жаль, что не смогли взять даже одно очко. Мы сегодня играли в гостях, хотели забить, но на последних секундах еще и пропустили гол. Мы только неделю тренируемся вместе, можно увидеть, как хорошо мы играем", - добавил Капаретян.

Нападающий "Сочи" отметил, что тренер команды Александр Точилин похвалил игроков после матча. "Большой респект тренеру, он нас всех адаптировал, сегодня мы себя хорошо показали. Иногда "химия" очень хорошо подходит, мы с ребятами очень хорошо взаимодействуем вместе, это видно. Точилин очень хвалил нас после матча, конечно, одно очко могли взять, очень жаль", - заключил Капаретян.

Ранее в пресс-службе Российского футбольного союза сообщили ТАСС, что VAR будет использоваться в режиме офлайн на матчах первого тура чемпионата России по футболу. До этого президент РПЛ Сергей Прядкин говорил ТАСС, что VAR не будет использоваться на всех матчах в каждом из туров чемпионата России по футболу до конца 2019 года.