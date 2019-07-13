Алаев поздравил сборные России по футболу с успешным выступлением на Универсиаде

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев поздравил женскую и мужскую сборные России по футболу с успешным результатом, показанным на Универсиаде, которая проходит в итальянском Неаполе. Об этом Алаев сообщил ТАСС.

В субботу мужская сборная России по пенальти проиграла в матче за третье место команде Италии. Основное время закончилось со счетом 2:2, при этом после первого тайма российские футболисты уступали со счетом 0:2. Женская сборная России в пятницу также в серии пенальти обыграла команду Ирландии (2:2, 4:2 - по пенальти) в матче за бронзовые награды турнира.

"Очень приятно, что наши студенческие команды до последнего были в игре и боролись за медали, девушки смогли завоевать бронзу, поздравляю их с этим успехом. Ребята стали четвертыми, но все равно они большие молодцы, радует, что студенческий спорт в России активно развивается, а наши студенты отлично играют в футбол и любят его всей душой. Желаю всем участникам успехов в учебе и спорте, уверен, что у них все получится. Пусть ребята продолжают активно заниматься футболом, и возможно, в будущем мы увидим кого-то из них уже в национальной сборной России", - сказал Алаев.

В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 31 золотую, 21 серебряную и 28 бронзовых. На втором месте идет сборная России (21-23-35), на третьем - команда США (21-16-15). Студенческие игры в Неаполе завершатся 14 июля.