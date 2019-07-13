Эксперт: мяч "Спартака" в ворота "Сочи" был забит с явным нарушением правил

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов считает, что единственный мяч футболистов "Спартака" в матче с "Сочи" был забит с очевидным нарушением правил. Такое мнение он высказал ТАСС по телефону.

В субботу "Спартак" на своем поле переиграл "Сочи" со счетом 1:0 в матче первого тура чемпионата России. Единственный гол в матче забил защитник Самуэль Жиго в компенсированное ко второму тайму время после подачи углового.

"Арбитр (Владимир Москалев - прим. ТАСС) находился в прекрасной позиции, видел единоборство. Вообще, главный судья должен быть предельно сконцентрированным, смотреть на всех игроков, которые могут вступить в борьбу за мяч. Большой вопрос, где был судья, когда игрок "Спартака" с очевидным нарушением правил забивал гол в ворота "Сочи", который оказался победным. Это грубейшая ошибка", - отметил Хусаинов.

На 21-й минуте встречи футболист "Сочи" Ян Казаев упал в штрафной "Спартака" после контакта с защитником "Спартака" Николаем Рассказовым. "Это нарушение, Рассказов сыграл в ногу, а не в мяч. Арбитру следовало показать желтую карточку и назначить пенальти", - считает Хусаинов.

Во втором туре 20 июля "Спартак" на выезде встретится с "Ростовом", "Сочи" 21 июля на своем поле примет петербургский "Зенит".