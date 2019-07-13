Ассоциация баскетболистов Испании раскритиковала правила лицензирования клубов в Евролиге

ТАСС, 13 июля. Ассоциация профессиональных баскетболистов Испании (ABP) раскритиковала новые правила лицензирования клубов в Евролиге. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Цель каждого спортсмена - развиваться и подниматься на более высокий уровень, - говорится в заявлении ABP. - С введением новых правил Евролиги у клубов и игроков пропадет спортивная мотивация и желание развиваться, это нанесет ущерб национальным турнирам. Мы выступаем против нововведений".

В сезоне-2020/21 будут участвовать 18 клубов: 11 клубов - обладателей лицензий постоянных участников (среди российских клубов такой лицензией обладает только ЦСКА - прим. ТАСС), финалист и победитель Еврокубка, а также пять клубов, получивших специальные приглашения. Если в сезоне-2021/22 победитель или финалист прошлогоднего Еврокубка выйдет в плей-офф Евролиги, то лицензию на участие в турнире следующего сезона получит только победитель Еврокубка. Таким образом, ни один победитель национального первенства не сможет пробиться в Евролигу по спортивному принципу.

В сезоне-2019/20 в Евролиге примут участие три российских клуба - ЦСКА, являющийся действующим победителем турнира, подмосковные "Химки" и петербургский "Зенит".