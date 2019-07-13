Российские футболисты вышли в полуфинал ЧМ среди лиц с церебральным параличом

ТАСС, 13 июля. Сборная России обыграла команду Аргентины со счетом 5:0 в четвертьфинальном матче чемпионата мира среди лиц с церебральным параличом (ЦП). Турнир проходит в испанской Севилье.

Голы забили Георгий Албегов (6-я минута), Ника Миракишвили (16, 18), Марат Елоев (25) и Сослан Газданов (58).

Сборная России заняла первое место в группе D, победив во всех трех встречах. В полуфинале россияне сыграют с победителем матча между командами Германии и Финляндии, который пройдет в воскресенье. Полуфинальная встреча состоится 16 июля (начало - 12:00 мск).

Футбольные матчи среди лиц с церебральным параличом проводятся в формате 7х7 на поле размером 75х55 м, ширина ворот - 5 м, высота - 2 м. Матч состоит из двух таймов по 30 минут. Чемпионат мира среди лиц с ЦП проводится с 1982 года. Российская команда пять раз выигрывала золото (1998, 2005, 2007, 2011, 2015), она делит рекорд по числу побед со сборной Украины.

Чемпионат мира в Севилье завершится 20 июля.