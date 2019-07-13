Колумбийцы Кабаль и Фарах стали первыми победителями Уимблдона из Южной Америки в парах

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Колумбийские теннисисты Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фарах стали победителями Уимблдона в мужском парном разряде. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.

В финале колумбийцы, имеющие второй номер посева на турнире, обыграли французов Николя Маю и Эдуара Роже-Васслена (11) со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:3. Встреча продолжалась 4 часа 57 минут.

Кабаль и Фарах стали первой парой, полностью составленной из представителей Южной Америки, которой удалось выиграть турнир серии Большого шлема. Кроме того, они стали первыми колумбийцами, выигравшими турнир серии Большого шлема. Ранее четырежды победителями турниров Большого шлема в мужском парном разряде становились бразильские теннисисты, но всегда выступавшие в парах с европейцами. В шестой раз подряд турнир Большого шлема в мужском парном разряде выиграл дуэт из представителей одной страны.

Кабаль впервые одержал победу на турнире серии Большого шлема в парном разряде. Ранее его лучшим результатом были финалы Открытых чемпионатов Франции (2011) и Австралии (2018). Для Фараха нынешнее достижение стало лучшим в карьере.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн.