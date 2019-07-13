"Зенит", "Краснодар" и ЦСКА проведут первые матчи в чемпионате России по футболу

ТАСС, 14 июля. Тремя встречами в воскресенье продолжится первый тур чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги сезона-2019/20. Свои первые игры проведут действующий чемпион страны "Зенит", бронзовый призер прошлогоднего первенства "Краснодар" и ЦСКА, финишировавший на четвертом месте.

"Зенит" начнет защиту титула домашним матчем с новичком премьер-лиги "Тамбовом". Встреча начнется в 19:00 мск, главным арбитром назначен Алексей Еськов из Москвы. Ранее в рамках чемпионатов России команды между собой не встречались. Единственный матч между ними состоялся в 1/16 финала Кубка России сезона-2016/17, "Зенит" одержал разгромную выездную победу со счетом 5:0.

Сергей Семак в прошлом сезоне привел "Зенит" к чемпионству в первый же год работы с командой в качестве главного тренера. Он стал первым в истории России, кто завоевал золото национального первенства и как игрок, и как тренер. Нынешний сезон стартовал для команды из Санкт-Петербурга неудачно. В матче за Суперкубок России "Зенит" со счетом 2:3 проиграл московскому "Локомотиву".

"Зенит" обновил состав, расставшись с игроками, по тем или иным причинам получившими малое количество игровой практики, - клуб не стал продлевать соглашение с вратарем Юрием Лодыгиным, защитник Александр Анюков, сначала закончивший, а затем возобновивший карьеру, стал игроком "Крыльев Советов", другой игрок обороны, Луиш Нету, перешел в португальский "Спортинг". Также досрочно был разорван контракт с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио, а форвард Андрей Панюков был продан в "Урал". Кроме того, сразу трое футболистов петербургской команды перешли в "Сочи": защитники Иван Новосельцев и Ибрагим Цаллагов, а также нападающий Дмитрий Полоз.

На смену этим игрокам "Зенит" приобрел двух футболистов: из "Гамбурга" в Санкт-Петербург перебрался левый защитник Дуглас Сантос, а у "Рубина" был куплен универсальный атакующий полузащитник Алексей Сутормин. Второй трансфер вызвал много вопросов у футбольной общественности, поскольку за это лето 25-летний игрок успел поменять две команды: в прошлом сезоне он выступал за "Оренбург", откуда в конце июня перешел в "Рубин", а уже в начале июля подписал контракт с "Зенитом".

"Тамбов" стал победителем прошлогоднего первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). За шесть туров до окончания чемпионата команду возглавил Александр Григорян, сменивший на посту главного тренера Мурата Искакова. В межсезонье команде не удалось серьезно укрепить состав, главным приобретением можно считать защитника Адесойе Ойеволе, который провел прошлый сезон в "Оренбурге". Также пополнили ряды команды полузащитники Иван Маркелов и Владислав Кулик, выступавшие за "Анжи", и Михаил Костюков из "Енисея".

ЦСКА начнет в Самаре

В стартовом матче игрового дня самарские "Крылья Советов" на своем поле примут московский ЦСКА. Встреча начнется в 16:30. Главным арбитром назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Летом 2018 года ЦСКА расстался сразу с девятью игроками основной обоймы и радикально обновил состав. После ухода нескольких ветеранов и подписания контрактов с молодежью армейцы стали самой молодой командой чемпионата России. Этим летом красно-синим практически полностью удалось сохранить прошлогодний состав. Команду покинул только арендованный защитник Родриго Бекао, который отправился в итальянский "Удинезе".

На его место в аренду взят Звонимир Шарлия из хорватского клуба "Славен Белупо". Главным трансферным успехом ЦСКА стало подписание полноценного пятилетнего контракта с креативным хорватским полузащитником Николой Влашичем, который в прошлом сезоне выступал за армейцев на правах аренды. Также клуб продлил на два года соглашение с атакующим хавбеком Аланом Дзагоевым, пропустившим большую часть чемпионата-2018/19 из-за различных травм. Кроме того, ЦСКА оформил выкуп арендованного игрока обороны Игоря Дивеева.

"Крылья Советов" в прошлом сезоне сумели сохранить прописку в премьер-лиге благодаря победе в переходных матчах над "Нижним Новгородом". По сравнению с прошлым чемпионатом, команду покинули защитники Виталий Денисов и Роман Шишкин, полузащитник Артем Тимофеев и нападающий Рамиль Шейдаев. На место последнего был приобретен форвард загребского "Локомотива" Деян Радоньич. Линию полузащиты усилили Денис Якуба, Антон Терехов и Дмитрий Кабутов, а оборону укрепить призван Анюков.

ЦСКА и "Крылья Советов" в прошлом сезоне также открывали чемпионат личной встречей в Самаре. Та игра закончилась со счетом 0:0. В заключительном туре чемпионата армейцы разгромили соперника со счетом 6:0. Всего в рамках чемпионатов России ЦСКА и "Крылья Советов" встречались между собой 48 раз - 27 побед на счету армейцев, 10 в активе самарцев, еще 11 игр завершились вничью.

Глушаков дебютирует за "Ахмат"

В заключительном матче воскресенья "Ахмат" в Грозном примет "Краснодар". Встреча начнется в 21:30. Главным арбитром назначен Виталий Мешков из подмосковного Дмитрова.

По итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в своей 11-летней истории получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов, заняв третье место. В межсезонье "Краснодар" столкнулся с двумя серьезными проблемами. Из-за травм, полученных в расположении сборных России и Швеции, на долгий срок выбыли полузащитник Юрий Газинский и крайний нападающий Виктор Классон; возвращение на поле первого ожидается не раньше ноября, а сроки реабилитации второго не называются до сих пор. Помимо травм, команда с юга России недосчиталась еще двух игроков средней линии - по истечении контрактов из клуба ушли Маурисио Перейра и Шарль Каборе.

Чтобы заменить их, летом "Краснодар" подписал соглашения с опорниками Кайо и Русланом Камболовым, выступавшими до этого за "Брагу" и "Рубин" соответственно. Для повышения креативности были приобретены игравшие за голландские "Фейенорд" и "Зволле" Тонни Вилена и Юнес Намли. Помимо новичков, многого болельщики вправе ждать от уже успевших проявить себя в прошлом сезоне воспитанников клубной академии - Матвея Сафонова, Магомеда-Шапи Сулейманова и Ивана Игнатьева. Также больше шансов должен получить Даниил Уткин, который в 2017 году претендовал на награду лучшему молодому игроку в Европе - Golden Boy.

Судя по предсезонному Кубку Париматч Премьер, футболисты "Краснодара" находятся в хорошей форме. Команда Мурада Мусаева на турнире победила ЦСКА (1:0), "Ростов" (3:0) и "Спартак" (2:1).

Главным приобретением "Ахмата" стал бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков. Также грозненцы усилились форвардом Андресом Понсе, выступавшим за "Анжи", и полузащитником Конрадом Михаляком из польской "Легии". Из аренды вернулись нападающие Заур Садаев, Апти Ахъядов и полузащитник Роланд Гиголаев.

"Краснодар" и "Ахмат" в рамках чемпионатов России провели 18 матчей. 10 побед одержал "Краснодар", шесть - "Ахмат", две встречи завершились вничью. В прошлом сезоне краснодарцы ни разу не сумели переиграть команду из Грозного, уступив на своем поле (0:1), а в гостях сыграв вничью (1:1).