Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций

ТАСС, 14 июля. Сборная России победила команду Польши в полуфинальной встрече волейбольной Лиги наций. Турнир проходит в Чикаго (штат Иллинойс, США).

Матч завершился со счетом 3-1 (25:19, 24:26, 25:22, 25:21) в пользу россиян. В финале, который состоится в ночь на понедельник (2:00 мск), команда России встретится с победителем матча между сборными США и Бразилии.

Лига наций - коммерческое соревнование, сменившее в международном календаре Мировую лигу. Каждая из стартовавших в ней 16 сборных сыграла по 15 матчей за пять туров, встретившись со всеми соперниками по разу. По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, ставшие сильнейшими, а также волейболисты из США на правах организатора турнира вышли в "Финал шести".

Российские волейболисты являются действующими победителями турнира. В прошлогоднем финале они обыграли французов со счетом 3-0.