Обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис" подписал новый контракт с голкипером Биннингтоном

ТАСС, 14 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" подписал новый контракт с голкипером команды Джорданом Биннингтоном. Об этом сообщает пресс-служба действующих обладателей Кубка Стэнли.

Соглашение с 26-летним вратарем рассчитано на два года и $8,8 млн.

"Мы рады, что Джордан подписал контракт еще на два года. Его игра в прошедшем сезоне была выдающейся, - сказал генеральный менеджер клуба Дуг Армстронг. - Мы с нетерпением ждем, что Джордан продолжит вносить основной вклад в успех нашей команды".

"Благодарю "Сент-Луис" за доверие. Я взволнован и мотивирован, чтобы продолжать делать свою работу и приносить победы своему клубу", - сказал Биннингтон.

Биннингтон дебютировал в НХЛ в минувшем сезоне. В 32 матчах регулярного чемпионата он пять раз сыграл "на ноль", отражая 92,7% бросков по воротам и пропуская в среднем 1,89 шайбы, в плей-офф он провел все 26 игр (91,4% отраженных бросков, 2,46 пропущенные шайбы за игру). Биннингтон был номинирован на "Колдер Трофи" - приз, вручаемый лучшему новичку регулярного чемпионата, но трофей в итоге выиграл швед Элиас Петтерссон из "Ванкувера".

"Сент-Луис" в финальной серии Кубка Стэнли обыграл "Бостон" со счетом 4-3.