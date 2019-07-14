Китаянка Синь Синь завоевала золото в плавании на открытой воде на 10 км на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 14 июля. /ТАСС/. Китаянка Синь Синь заняла первое место в плавании на открытой воде на дистанции 10 км на чемпионате мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в южнокорейском городе Кванджу.
Синь Синь преодолела дистанцию за 1 час 54 минуты 47,2 секунды. Второй к финишу пришла американка Хэйли Андерсон (1:54.48,1), третьей стала итальянка Рэйчел Бруни (1:54:49,9).
Россиянка Анастасия Крапивина заняла 20-е место (1:55.24,9), Мария Новикова - 21-е (1:55.26,0). Россиянки не смогли завоевать лицензии для участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио на этой дистанции, для этого нужно было финишировать в топ-10. Побороться за путевку на Игры российские спортсменки смогут на других отборочных стартах.
В общекомандном зачете первое место занимает сборная Китая, в активе которой четыре золотые награды. Команда России располагается на второй строчке (1-1-0), третьими идут венгры с одной золотой медалью. Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|4
|0
|0
|4
|2
|Россия
|1
|1
|0
|2
|3
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|4
|США
|0
|2
|0
|2
|5
|Франция
|0
|1
|0
|1
|5
|Испания
|0
|1
|0
|1
|5
|Великобритания
|0
|1
|0
|1
|8
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|9
|Канада
|0
|0
|1
|1
|9
|Южная Корея
|0
|0
|1
|1
|9
|Япония
|0
|0
|1
|1
|9
|Италия
|0
|0
|1
|1