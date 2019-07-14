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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Российские ватерполистки с победы стартовали на ЧМ по водным видам спорта

В первом матче на турнире россиянки победили канадок со счетом 18:10

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 14 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по водному поло победила команду Канады в матче первого тура группового этапа на чемпионате мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в южнокорейском городе Кванджу.

Встреча группы В завершилась со счетом 18:10 в пользу российских спортсменок. В другом матче группы В позже в воскресенье сыграют сборные Венгрии и Южной Кореи.

В следующем матче россиянки встретятся с командой Южной Кореи. Игра пройдет в ночь на вторник (2:30 мск).

В турнире принимают участие 16 команд, которые разбиты на четыре группы. Победители групп напрямую выйдут в четвертьфинал. Команды, занявшие вторые и третье места, сыграют в 1/8 финала.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.

Теги
ЧМ-2019 по водным видам спорта
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