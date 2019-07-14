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Бокс

Российский боксер Потапов проиграл Гриру в бою за второе место в рейтинге IBF

Поединок завершился победой американца по очкам

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россиянин Николай Потапов не сумел выиграть отборочный поединок за второе место в рейтинге Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 53,5 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) он проиграл американцу Джошуа Гриру - младшему по очкам.

Двое судей отдали победу Гриру - 116-112, 115-113, один зафиксировал ничью - 114-114.

28-летний Потапов потерпел второе поражение при 20 победах (11 нокаутом) и одной ничьей. В 2017 году он проиграл аргентинцу Омару Нарваэсу техническим нокаутом в седьмом раунде в поединке за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). До поединка с Гриром-младшим россиянин занимал 11-е место в рейтинге IBF.

25-летний Грир одержал 21-ю победу (12 нокаутом) при одном поражении и одной ничьей. До боя с Потаповым он занимал четвертое место в рейтинге IBF. Теперь американец переместится на вторую строчку. Первое место рейтинга занимает филиппинец Майкл Дасмаринас, титулом чемпиона мира IBF владеет японец Наоя Иноуэ.

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