Тренер сборной РФ: прыгуны в воду Беляева и Минибаев достойно дебютировали в миксте на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 14 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Екатерина Беляева и Виктор Минибаев показали достойное выступление в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки среди смешанных дуэтов на дебютном для них чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказала главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева.

Российская пара в субботу заняла второе место с результатом 311,28 балла. Победили китайцы Сы Яцзе и Лянь Цзюньцзе, набравшие 346,14 балла. Третье место заняли мексиканцы Мария Санчес и Хосе Бальеса (287,64).

"Мы довольны, что Екатерина и Виктор завоевали медаль, - сказала Моисеева. - Они показали неплохие прыжки. В этом году мы уверенно выступали в этом виде программы, хотя на Мировой серии выступала другая пара".

"Эти же ребята выиграли Кубок России, чемпионат России, и на чемпионате мира они выступали впервые. Однако не дрогнули и показали хороший результат. Считаю, они показали достойное выступление, заслуживающее медали", - добавила она.

Чемпионат мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу завершится 28 июля.