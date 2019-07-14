Казань будет соперничать с двумя городами за право принять ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 14 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Будапешт и Гуанчжоу будут конкурировать с Казанью за право принять чемпионат мира по водным видам спорта 2025 или 2027 года. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил исполнительный директор Международной федерации плавания (FINA) Корнель Маркулеску.

"Хозяева чемпионатов мира станут известны 21 июля. Помимо Казани, на них претендует Будапешт и китайский Гуанчжоу", - сказал Маркулеску.

Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, Будапешт - в 2017-м. "Имея уже опыт проведения чемпионата мира, организаторы понимают, что проведение турнира дает им позитивный баланс, потому что это хороший бизнес, потому что любые вложения могут принести двойную прибыль", - отметил исполнительный директор FINA.

В этом году чемпионат мира по водным видам спорта принимает южнокорейский Кванджу, турнир продлится до 28 июля.