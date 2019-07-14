Южная Корея сожалеет, что КНДР отказалась от участия в ЧМ по водным видам спорта в Кванджу

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 14 июля. /ТАСС/. Оргкомитет чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу сожалеет в связи с тем, что КНДР не стала отправлять своих спортсменов на соревнования. Об этом на пресс-конференции в воскресенье заявил президент оргкомитета "Кванджу-2019" Ли Ён Соп.

Чемпионат мира в Кванджу проходит с 12 по 28 июля, в нем принимают участие спортсмены из 194 стран. Медали разыгрываются в шести видах спорта: плавании, плавании на открытой воде, прыжках в воду, синхронном плавании, водному поло и хайдайвинге.

"Мне очень жаль, что сложилась такая ситуация, - сказал Ли Ён Соп. - Мы приглашали Северную Корею принять участие в чемпионате мира. Для выступления здесь приехали даже спортсмены из далеких африканских стран, в то время как наш сосед отказался от участия. Могу только высказать свое разочарование в связи с этим".

Президент Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе в свою очередь заявил, что организация сделала все возможное для участия спортсменов КНДР в чемпионате мира. "Этот вопрос обсуждался и на встрече в Лозанне с участием президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, но очень жаль, что политика вмешивается в спорт", - сказал он.

В феврале 2018 года делегации сборных под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане. Кроме того, объединенная женская хоккейная команда двух Корей участвовала в олимпийском турнире, заняв восьмое место.