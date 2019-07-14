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Летние олимпийские виды спорта

Женская сборная России по регби-7 вышла в полуфинал отборочного турнира на ОИ-2020

В 1/4 финала россиянки победили команду Италии
Описание
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 обыграла команду Италии в четвертьфинальном матче отборочного турнира Олимпийских игр 2020 года. Соревнования проходят в Казани.

Встреча завершилась со счетом 44:0 в пользу россиянок. В полуфинале россиянки сыграют против победительниц матча между командами Испании и Польши.

В другом четвертьфинале сборная Франции обыграла команду Румынии (55:0). В еще одной встрече сыграют команды Англии и Ирландии.

Право выступить на Олимпиаде получит лучшая сборная по итогам европейского отбора. Команды, занявшие второе и третье места, примут участие в утешительной квалификации, где будут разыграны две последние путевки на Игры-2020.

Соревнования в Казани завершатся позднее в воскресенье.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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