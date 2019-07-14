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Ралли "Шелковый путь"

Грузовик лидера ралли "Шелковый путь" Вязовича перевернулся на восьмом этапе гонки

Пока неизвестно, сможет ли экипаж продолжить гонку

ТАСС, 14 июля. Грузовик белорусского пилота команды МАЗ Сергея Вязовича перевернулся во время прохождения специального участка на восьмом этапе ралли "Шелковый путь". Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ралли.

Спецучасток длиной 326,6 км проходит по территории Китая от Байинбаолига до Алашаня. Автомобиль белорусского спортсмена перевернулся на 33-м километре маршрута. После переворота грузовик встал на колеса, но, проехав 200 метров, остановился. На данный момент неизвестно, сможет ли коллектив продолжить гонку.

Перед стартом восьмого этапа Вязович лидировал в общем зачете грузовиков, на втором месте шел россиянин Антон Шибалов, на третьем - его соотечественник Андрей Каргинов (оба - "КамАЗ-мастер").

Ралли "Шелковый путь" стартовало 6 июля в Иркутске, спортивный маршрут гонки составляет 3500 километров, финиширует ралли 16 июля в китайском Дуньхуане. Всего участники преодолеют 10 этапов.

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Ралли "Шелковый путь"
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