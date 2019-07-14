Ярошик: ЦСКА будет сложно вернуться в Лигу чемпионов по итогам сезона

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольному ЦСКА по итогам сезона-2019/20 будет трудно занять место в тройке призеров чемпионата России и вернуться в число участников Лиги чемпионов. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник армейцев Иржи Ярошик.

В сезоне-2018/19 ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, впервые с 2009 года оставшись за пределами призовой тройки. В новом сезоне армейцы выступят в Лиге Европы, начиная с групповой стадии турнира. В первом туре чемпионата России ЦСКА в воскресенье в Самаре сыграет с "Крыльями Советов".

"ЦСКА будет очень сложно вернуться в Лигу чемпионов, потому что была смена поколений, - сказал Ярошик. - У болельщиков большие ожидания, но я бы попросил их поддержать команду и, может быть, потерпеть год-два, чтобы эти игроки доросли до необходимого уровня. Такого, как был раньше".

"Но армейцы могут подняться выше, есть игроки, которые способны на это, которые хотят доказать, что могут добиться большего, чем в прошлом сезоне", - отметил бывший полузащитник российского клуба.

В июне ЦСКА выкупил права у английского "Эвертона" на хорватского полузащитника Николу Влашича. "Что касается Влашича, важно, когда игрок, обладающий лидерскими качествами, остается. Посмотрим, как он поможет ЦСКА, как он повлияет на развитие команды", - добавил бывший чешский футболист.

Ярошик не стал выделять одного футболиста армейцев, от которого ждет развития. "Хочется, чтобы прогрессировала вся команда. У ЦСКА всегда были индивидуально сильные игроки, но они действовали как команда. Хочется, чтобы команда еще больше сдружилась и выступала единым кулаком. У каждого могут быть индивидуальные цели, но важно, чтобы они играли как команда", - резюмировал Ярошик.