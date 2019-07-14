СМИ: "Арсенал" предложил €80 млн за футболиста "Лилля" Пепе

ТАСС, 14 июля. Английский футбольный клуб "Арсенал" может приобрести нападающего французского "Лилля" Николя Пепе. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французское издание L'Equipe.

По данным источника, лондонцы предложили за 24-летнего ивуарийца €80 млн. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €65 млн.

Пепе в минувшем сезоне принял участие в 41 матче "Лилля" во всех турнирах, забив 23 гола и отдав 12 результативных передач. Команда заняла второе место в чемпионате Франции и сыграет в Лиге чемпионов.

"Арсенал" стал пятым в чемпионата Англии и выступит в Лиге Европы.