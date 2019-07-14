Загитова будет выступать под музыку певицы Ясмин Леви в короткой программе нового сезона

ТАСС, 14 июля. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию россиянка Алина Загитова в короткой программе нового сезона выступит под композицию израильской певицы Ясмин Леви "Me Voy". Об этом сообщила сама спортсменка в своем Instagram.

"Моя новая короткая программа в следующем сезоне будет под трогательную музыку Yasmin Levy - Me Voy", - говорится в сообщении.

В произвольной программе нового сезона Загитова предстанет в образе Клеопатры.