Загитова будет выступать под музыку певицы Ясмин Леви в короткой программе нового сезона

ТАСС, 14 июля. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию россиянка Алина Загитова в короткой программе нового сезона выступит под композицию израильской певицы Ясмин Леви "Me Voy". Об этом сообщила сама спортсменка в своем Instagram.
"Моя новая короткая программа в следующем сезоне будет под трогательную музыку Yasmin Levy - Me Voy", - говорится в сообщении.
В произвольной программе нового сезона Загитова предстанет в образе Клеопатры.
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...и моя новая короткая программа в следующем сезоне будет под трогательную музыку Yasmin Levy - Me Voy ...私の今シーズンのショートプログラム曲は、魂のこもった、Yasmin Levy氏の「Me Voy」ですハート♥️ ...and my new short program music in the coming season will be soulful Yasmin Levy - Me Voy #фигурноекатание #figureskating #newseason @daniil_gleikhengauz @tutberidze.eteri #teamtutberidze
Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в Пхёнчхане в личном турнире, а также серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях. Кроме того, в ее активе золотые медали чемпионата Европы (2018) и мира (2019), а также финала Гран-при (сезон-2017/18). Она стала первой в истории российской фигуристкой, которой удалось выиграть все крупные турниры в женском одиночном катании и второй - в мире (первой была южнокореянка Ким Ён А). Ей принадлежат мировые рекорды в произвольной программе (158,50 балла) и по сумме выступлений (238,43).
В следующем сезоне Загитова выступит на этапах Гран-при во Франции и Японии. Этап в Гренобле пройдет с 1 по 3 ноября, в Саппоро - с 22 по 24 ноября.