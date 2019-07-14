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Зимние олимпийские виды спорта

Загитова будет выступать под музыку певицы Ясмин Леви в короткой программе нового сезона

Россиянка будет выступать под композицию "Me Voy"
Алина Загитова EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA
Описание
Алина Загитова
© EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA

ТАСС, 14 июля. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию россиянка Алина Загитова в короткой программе нового сезона выступит под композицию израильской певицы Ясмин Леви "Me Voy". Об этом сообщила сама спортсменка в своем Instagram.

"Моя новая короткая программа в следующем сезоне будет под трогательную музыку Yasmin Levy - Me Voy", - говорится в сообщении.

В произвольной программе нового сезона Загитова предстанет в образе Клеопатры.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в Пхёнчхане в личном турнире, а также серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях. Кроме того, в ее активе золотые медали чемпионата Европы (2018) и мира (2019), а также финала Гран-при (сезон-2017/18). Она стала первой в истории российской фигуристкой, которой удалось выиграть все крупные турниры в женском одиночном катании и второй - в мире (первой была южнокореянка Ким Ён А). Ей принадлежат мировые рекорды в произвольной программе (158,50 балла) и по сумме выступлений (238,43).

В следующем сезоне Загитова выступит на этапах Гран-при во Франции и Японии. Этап в Гренобле пройдет с 1 по 3 ноября, в Саппоро - с 22 по 24 ноября.

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Загитова, Алина ИльназовнаЗимние олимпийские виды спорта
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