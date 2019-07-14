"Химки" могут провести часть матчей Евролиги на "ВТБ-Арене"

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный клуб "Химки" может провести некоторые матчи следующего сезона Евролиги на "ВТБ-Арене". Об этом ТАСС в воскресенье сообщил генеральный директор клуба Павел Астахов.

В прошлом сезоне команда играла матчи Евролиги на арене в Мытищах.

"На данный момент в Евролигу мы заявили арену в Мытищах. Но есть вероятность, что ряд матчей будем проводить на "ВТБ-Арене". Там хоккей, футбол, концерты - поэтому много сложностей. Но мы находимся в процессе переговоров", - сказал Астахов.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ "Химки" в финале уступили московскому ЦСКА (счет в серии 0-3). В регулярном чемпионате Евролиги подмосковный клуб занял 13-е место, одержав девять побед при 21 поражении и не выйдя в плей-офф.