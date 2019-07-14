Синхронистки Колесниченко и Ромашина завоевали золото ЧМ в технической программе дуэтов

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 14 июля. /ТАСС/. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золотые медали в технической программе в соревнованиях дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в южнокорейском Кванджу.
Россиянки набрали 95,9010 балла. Второе место заняли китаянки (94,0072), третьими стали украинки (92,5847).
25-летняя Колесниченко является олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях (2016), 15-кратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы. 29-летняя Ромашина является пятикратной олимпийской чемпионкой, 19-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы.
Всего на турнире в активе российской сборной две золотые и одна серебряная награда. В субботу Колесниченко завоевала первую золотую медаль для сборной России, выиграв техническую программу. В синхронных прыжках в воду с вышки в миксте вторыми стали Екатерина Беляева и Виктор Минибаев. В медальном зачете чемпионата лидирует сборная Китая, имея в активе пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую награды, сборная России идет на втором месте (2-1-0), команда Венгрии - на третьем (1-0-0).
В синхронном плавании на чемпионате мира всего будет разыграно 10 комплектов наград, сборная России не будет представлена только в дисциплине "хайлайты". Соревнования среди синхронистов будут продолжаться до 19 июля. Чемпионат мира завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|5
|1
|1
|7
|2
|Россия
|2
|1
|0
|3
|3
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|4
|США
|0
|2
|0
|2
|5
|Мексика
|0
|1
|2
|3
|6
|Франция
|0
|1
|0
|1
|6
|Испания
|0
|1
|0
|1
|6
|Великобритания
|0
|1
|0
|1
|9
|Канада
|0
|0
|1
|1
|9
|Южная Корея
|0
|0
|1
|1
|9
|Япония
|0
|0
|1
|1
|9
|Италия
|0
|0
|1
|1
|9
|Украина
|0
|0
|1
|1