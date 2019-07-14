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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Синхронистки Колесниченко и Ромашина завоевали золото ЧМ в технической программе дуэтов

Второе место заняли китаянки, третье - украинки
Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина AP Photo/Mark Baker
Описание
Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина
© AP Photo/Mark Baker

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 14 июля. /ТАСС/. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золотые медали в технической программе в соревнованиях дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в южнокорейском Кванджу.

Россиянки набрали 95,9010 балла. Второе место заняли китаянки (94,0072), третьими стали украинки (92,5847).

25-летняя Колесниченко является олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях (2016), 15-кратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы. 29-летняя Ромашина является пятикратной олимпийской чемпионкой, 19-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы.

Всего на турнире в активе российской сборной две золотые и одна серебряная награда. В субботу Колесниченко завоевала первую золотую медаль для сборной России, выиграв техническую программу. В синхронных прыжках в воду с вышки в миксте вторыми стали Екатерина Беляева и Виктор Минибаев. В медальном зачете чемпионата лидирует сборная Китая, имея в активе пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую награды, сборная России идет на втором месте (2-1-0), команда Венгрии - на третьем (1-0-0).

В синхронном плавании на чемпионате мира всего будет разыграно 10 комплектов наград, сборная России не будет представлена только в дисциплине "хайлайты". Соревнования среди синхронистов будут продолжаться до 19 июля. Чемпионат мира завершится 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай5117
2Россия2103
3Венгрия1001
4США0202
5Мексика0123
6Франция0101
6Испания0101
6Великобритания0101
9Канада0011
9Южная Корея0011
9Япония0011
9Италия0011
9Украина0011
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