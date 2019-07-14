Синхронистки Колесниченко и Ромашина завоевали золото ЧМ в технической программе дуэтов

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 14 июля. /ТАСС/. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золотые медали в технической программе в соревнованиях дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в южнокорейском Кванджу.

Россиянки набрали 95,9010 балла. Второе место заняли китаянки (94,0072), третьими стали украинки (92,5847).

25-летняя Колесниченко является олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях (2016), 15-кратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы. 29-летняя Ромашина является пятикратной олимпийской чемпионкой, 19-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы.

Всего на турнире в активе российской сборной две золотые и одна серебряная награда. В субботу Колесниченко завоевала первую золотую медаль для сборной России, выиграв техническую программу. В синхронных прыжках в воду с вышки в миксте вторыми стали Екатерина Беляева и Виктор Минибаев. В медальном зачете чемпионата лидирует сборная Китая, имея в активе пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую награды, сборная России идет на втором месте (2-1-0), команда Венгрии - на третьем (1-0-0).

В синхронном плавании на чемпионате мира всего будет разыграно 10 комплектов наград, сборная России не будет представлена только в дисциплине "хайлайты". Соревнования среди синхронистов будут продолжаться до 19 июля. Чемпионат мира завершится 28 июля.