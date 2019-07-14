Руководство Единой лиги ВТБ рассчитывает и дальше получать wild card от Евролиги

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Руководство баскетбольной Единой лиги ВТБ рассчитывает, что клубы турнира будут и дальше получать специальное приглашение (wild card) на участие в Евролиге. Об этом журналистам в воскресенье сообщил почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

"У нас хорошие отношения с Евролигой, и мы рассчитываем, что будем получать wild card всегда в дальнейшем. Шансы на это очень хорошие, - сказал Иванов. - Не забывайте, что в следующем сезоне у нас три команды в Евролиге. К тому же, чемпион турнира играет у нас, это говорит о многом".

В следующем году от России в Евролиге сыграют ЦСКА, "Химки" и петербургский "Зенит". В сезоне-2020/21 Евролиги будут участвовать 18 клубов: 11 клубов - обладателей лицензий постоянных участников (среди российских клубов такой лицензией обладает только ЦСКА), финалист и победитель Еврокубка, а также пять клубов, получивших специальные приглашения. В минувшем сезоне чемпионом Евролиги стал ЦСКА.