СМИ: баскетболист "Црвены Звезды" Кузмич находится в коме после серьезной аварии

ТАСС, 14 июля. Сербский баскетболист Огнен Кузмич, выступающий за белградскую "Црвену Звезду", получил тяжелые травмы в результате ДТП на трассе Баня-Лука - Приедор. Об этом сообщает пресс-служба сербского клуба.

29-летний центровой получил серьезные травмы головы и грудной клетки. После аварии игрока в срочном порядке транспортировали в Белград. По информации Telegraf.rs, баскетболист находится в коме. Его автомобиль столкнулся с другим на мокрой трассе.

Кузмич выступал за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт", с которым он становился чемпионом в 2015 году. Он является серебряным призером чемпионата Европы 2017 года в составе сборной Сербии.