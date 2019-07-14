Синхронистка Ромашина не ставит цель обойти пловца Фелпса по числу золотых медалей ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 14 июля. /ТАСС/. Российская синхронистка Светлана Ромашина не стремиться обойти американского пловца Майкла Фелпса по числу золотых медалей чемпионатов мира. Об этом она рассказала журналистам в воскресенье после победы в технической программе в соревнованиях дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.

Ромашина одержала победу в паре со Светланой Колесниченко. Для 29-летний спортсменки эта золотая медаль чемпионата мира стала 19-й в карьере. На счету Фелпса, который уже завершил карьеру, - 23.

"Нет, Фелпса обогнать не стремлюсь, - сказала Ромашина. - Фелпс на то и Фелпс, мне кажется, что стоит этот рекорд оставить. К тому же сейчас Фелпс возьмет и тоже вернется. А я, получается, здесь могу выиграть еще две золотых медали, так что будет не больше 21".

Ромашина в этом сезоне возобновила карьеру после после паузы, связанной с рождением ребенка. Старший тренер сборной России Татьяна Данченко в субботу отметила, что спортсменка способна выступать еще десять лет. "Да, это главная цитата, которая теперь разлетится. Буду всем надоедать. Мне кажется, все иностранцы и так косятся на меня взглядом, думая, когда же я уже уйду", - сказала Ромашина.

"Но после возвращения я не ощущаю, что мне очень тяжело. Мне очень приятно находиться здесь, все судьи и тренеры со мной тепло общаются. Я ощущаю себя в своей стихии, потому что когда я была тренером, то чувствовала себя не совсем комфортно: я не понимала, почему стою на бортике, а не плаваю в воде. Сейчас все встало на свои места", - добавила синхронистка.

"Я сейчас вернулась и мне хочется, чтобы мое возвращение запомнилось. Чтобы я не просто пришла, отштамповала медали и ушла. Хочется, чтобы оставалась память о нас", - заключила Ромашина.