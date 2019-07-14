Ищенко будет счастлива, если синхронистка Ромашина обойдет ее по количеству побед на ЧМ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пятикратная чемпионка Олимпийских игр в синхронном плавании Наталья Ищенко призналась, что будет только счастлива, если Светлана Ромашина обойдет ее по числу золотых наград на чемпионатах мира. Об этом Ищенко рассказала ТАСС.

В воскресенье российские синхронистки Светлана Колесниченко и Ромашина завоевали золото в технической программе в соревнованиях дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу. Россиянки набрали 95,9010 балла. Второе место заняли китаянки (94,0072), третьими стали украинки (92,5847). Таким образом, Ищенко и Ромашина сравнялись по количеству золотых медалей чемпионатов мира (по 19).

"Болела, болею и буду болеть за нее, а когда обойдет меня по золоту - буду просто счастлива, ведь мы всегда поддерживали друг друга, и не только в спорте. Когда Света стала мамой, я очень старалась помочь ей, поскольку уже прошла этот путь. Представляю, как ей непросто, ведь кто-то отдыхает после тренировок, а она - мама, ей нужно уделять время ребенку, домашним делам", - рассказала Ищенко.

"Я от всей души поздравляю и девочек, и нашего тренера - шикарная работа, выполненная на сто процентов. На три головы были выше соперниц, а на таких турнирах, как в Кванджу, это особенно важно - ведь это олимпийский отбор. Все смотрят и оценивают с расчетом на Токио", - подчеркнула Ищенко.

"Впереди еще две программы - произвольная и соло, которую пока никто не видел, будет очень интересно!" - отметила Ищенко.

Соревнования среди синхронистов завершатся 19 июля, чемпионат мира закончится 28 июля.