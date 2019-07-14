Ромашина благодарна Ищенко за помощь в возвращении в синхронное плавание

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 14 июля. /ТАСС/. Пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина благодарна своей бывшей партнерше по сборной России Наталье Ищенко за то, что она помогла ей вернуться в синхронное плавание после рождения ребенка. Об этом спортсменка рассказала журналистам в воскресенье после победы в технической программе в соревнованиях дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.

Ромашина одержала победу в паре со Светланой Колесниченко. Для 29-летний спортсменки, которая в этом сезоне вернулась в спорт после рождения ребенка, золотая медаль чемпионата мира стала 19-й в карьере. Столько же на счету пятикратной олимпийской чемпионки Ищенко, которая завершила карьеру после Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

"Так удачно сложилось, что я вернулась после того, как Наташа уже прошла этот путь. К тому же у наших детей разница в четыре года и один день, то есть чуть ли не день в день все шло так же, как у нее. Ей можно сказать большое спасибо за то, что в трудные минуты я могла ей позвонить и посоветоваться, задать вопросы по поводу ребенка", - сказала Ромашина.

"Я не могу сказать, что мы лучшие подруги, но на душе тепло от того, что есть человек, который близок во всем и который поддержит в любую минуту. Я уверена, что она сейчас смотрит соревнования и болеет за нас", - добавила она.

Синхронистка рассказала, что решение вернуться приняла еще на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. "Когда сошла с пьедестала, то понимала, что следующий этап - рождение ребенка и то, что я еще не наплавалась, поскольку дикого отвращения к синхронному плаванию, которое обычно вынуждает уйти из спорта, у меня не было. Мне не надоело, мне сейчас замечательно", - отметила она.

При этом спортсменка рассказала, что ее муж категорически против того, чтобы их дочь занималась синхронным плаванием. "Он хочет отдать ее в хоккей. Мы все против, но он не хочет пожелать ей такой судьбы и таких адских тренировок, как у меня. Выбор она будет делать сама, хотя сейчас в море купается с удовольствием", - поведала Ромашина.