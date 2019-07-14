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Бокс

Рой Джонс проведет массовую тренировку на Красной площади 21 июля

Также в тренировке будут участвовать олимпийские чемпионы Олег Саитов, Алексей Тищенко и Егор Мехонцев

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс - младший проведет массовую тренировку на Красной площади 21 июля. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили организаторы мероприятия.

"Планируется, что массовую тренировку проведут Рой Джонс - младший, олимпийские чемпионы Олег Саитов, Алексей Тищенко, Егор Мехонцев и Николай Валуев", - сказал собеседник агентства.

Международный день бокса пройдет 21 и 22 июля на Красной площади в Москве. Планируется, что в массовой тренировке примут участие более пяти тысяч человек.

22 июля в рамках праздника пройдет вечер профессионального бокса, который возглавит поединок бывшего чемпиона мира Федора Чудинова.

Теги
РоссияВалуев, Николай СергеевичБокс
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