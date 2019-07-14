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Летние олимпийские виды спорта

Российские регбисты сыграют с литовцами за девятое место в отборочном турнире к ОИ-2020

Турнир завершится позднее в воскресенье

ТАСС, 14 июля. Мужская сборная России по регби-7 победила команду Венгрии в полуфинале утешительного турнира олимпийской квалификации. Турнир проходит во французском Коломье.

Матч закончился со счетом 31:5 в пользу россиян. В матче за девятое место сборная России встретится со командой Литвы.

В полуфиналах встретятся сборные Франции и Ирландии, а также команды Португалии и Англии.

Право выступить на Олимпиаде получит лучшая сборная по итогам европейского отбора. Команды, занявшие второе и третье места, примут участие в утешительной квалификации, где будет разыграна последняя путевка на Игры-2020.

Турнир в Коломье завершится 14 июля.

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