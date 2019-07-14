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Летняя Универсиада в Неаполе

Сборная России завоевала 82 медали на Всемирной летней Универсиаде в Неаполе

По количеству медалей россияне разделили первое место с командой Японии
Описание
© Владимир Смирнов/ТАСС

ТАСС, 14 июля. Сборная России заняла второе место в общекомандном зачете на Всемирной летней Универсиаде в итальянском Неаполе. В общей сложности россияне завоевали 82 медали - 22 золотых, 24 серебряных, 36 бронзовых.

В воскресенье, последний день Универсиады, разыгрывался один комплект медалей. Российские ватерполисты уступили в матче за бронзовые награды венгерским спортсменам. В финале команда Италии победила сборную США.

Больше всего медалей завоевали российские пловцы, которые принесли в общую копилку 18 медалей (по шесть золотых, серебряных и бронзовых). Еще 13 наград (одна золотая, по шесть серебряных и бронзовых) россияне завоевали в спортивной гимнастике. Восемь медалей (семь золотых, одна бронзовая) завоевали представительницы художественной гимнастики. В дзюдо российские спортсмены выиграли 10 медалей (3-2-5).

Еще по шесть наград принесли в копилку российские прыгуны в воду (две серебряные и четыре бронзовые) и фехтовальщики (одна золотая и бронзовая, четыре серебряные медали). В стрельбе из лука россияне завоевали четыре медали (две золотые и две серебряные). В пулевой и стендовой стрельбе россияне завоевали две бронзовые награды. В теннисе в активе российской команды - четыре награды (1-1-2), также четыре бронзовые медали российские спортсмены выиграли в настольном теннисе, а российские тхэквондисты добавили еще одну серебряную и бронзовую медали.

По одном медали выиграли волейболистки и волейболисты (золото и бронза), футболистки, ватерполистки и регбистки (все команды - бронза). Российские баскетболисты заняли 13-е место, а баскетболистки - пятое. Футболисты, ватерполисты и регбисты заняли четвертое место. В соревнованиях по легкой атлетике сборная России не была представлена.

По количеству медалей сборная России разделила первое место с командой Японии, которая завоевала 33 золотых, 21 серебряную и 28 бронзовых медалей, победив в общекомандном зачете. Третье место заняла сборная Китая (22-13-8). Церемония закрытия Всемирной летней Универсиады пройдет в воскресенье.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония33212882
2Россия22243682
4Китай2213843
3США21171553
5Южная Корея17171650
6Италия15131644
7Тайвань9131032
8Мексика87621
9Иран73717
10ЮАР68418
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