Вратарь Джанаев подписал контракт с ФК "Сочи"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российский вратарь Сослан Джанаев подписал двухлетний контракт с футбольным клубом "Сочи". Об этом ТАСС в воскресенье сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

"Подписали контракт с Джанаевым на два года", - сказал Рубашко.

В прошлом сезоне Джанаев выступал в польском "Медзе", куда перешел на правах свободного агента 27 февраля 2019 года, он провел за клуб семь матчей, из них один - "на ноль". Вратарь выступал ранее за несколько российских клубов, в том числе за "Спартак" и "Ростов", с которыми завоевывал серебряные медали чемпионата России. Также на счету 32-летнего Джанаева один матч за сборную России.

В субботу "Сочи" в гостях уступил столичному "Спартаку" в первом туре чемпионата России (0:1). Следующий матч команда проведет дома против петербургского "Зенита" 21 июля.