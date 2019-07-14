Призер Паралимпиады-2012 пауэрлифтер Балынец намерен к Играм-2020 улучшить результат ЧМ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Паралимпиады в Лондоне российский пауэрлифтер Владимир Балынец рассчитывает правильно подойти к Играм в Токио и улучшить результат, показанный на победном чемпионате мира в Нур-Султане, который является отборочным к Паралимпиаде. Об этом Балынец рассказал ТАСС.

В субботу 34-летний спортсмен, выступающий в весовой категории до 49 кг при росте 130 см, поднял в жиме лежа 173 кг. Это более чем в три раза превышает его собственный вес. Чемпионат мира по парапауэрлифтингу проходит в Казахстане под эгидой Международного паралимпийского комитета (МПК).

В последний раз сборная России по парапауэрлифтингу выступала на чемпионате мира в 2014 году, в 2016 году Паралимпийский комитет России был лишен членства в МПК - вся команда была не допущена к участию в Играх в Рио-де-Жанейро. Лишь в марте нынешнего года российские парапауэрлифтеры снова получили возможность выступать на международных соревнованиях.

"После того, что случилось с нами в 2016 году, мы не бросили работать. Мы продолжали тренироваться и верить в лучшее, мы знали, что нас не бросят в беде, что мы не одни, мы ждали и дождались, мы стали и сильнее, и сплоченнее, - рассказал Балынец. - Я рад, что мне удалось сохранить форму и взять золото чемпионата мира с таким результатом. Мой максимальный вес - 182 кг, если правильно подойти к Играм, можно и прибавить - был бы кураж".

"Во время открытых Всероссийских соревнований в Подмосковье, где выступали спортсмены, получившие квоты для участия в Играх-2016, мы все были под серьезным стрессом, - рассказал атлет. - Но даже с тем результатом, показанным тогда в Новогорске, я взял бы бронзу Рио. На соревнованиях мы поднимаем веса на кураже, на эмоциях. Сейчас, на чемпионате мира я снова испытал их и выложился на 200 процентов, хотя все очень волновались".

"Теперь, чтобы окончательно отобраться на Игры, мне нужно пройти еще один рейтинговый турнир. Где - пока не знаю. Была бы дорога открыта - куда пригласят, туда и поедем. А победа все равно будет за нами, мы же спортсмены своей страны", - подчеркнул Балынец.