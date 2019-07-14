Гендиректор "Сочи": VAR не допустит судейских ошибок, которые были в матче со "Спартаком"

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Введение системы видеоассистента рефери (VAR) в чемпионате России по футболу предотвратит судейские ошибки, которые были допущены в матче "Сочи" и московского "Спартака". Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.

В субботу "Спартак" победил на своем поле "Сочи" со счетом 1:0 в матче первого тура премьер-лиги. На 21-й минуте защитник московского клуба Николай Рассказов в штрафной площади помешал полузащитнику Яну Казаеву пробить по воротам. Арбитр встречи Владимир Москалев не усмотрел нарушения правил. Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов считает, что Москалев должен был назначить пенальти, он также отметил, что футболисты "Спартака" забили гол с очевидным нарушением правил.

"Вчера была хорошая игра, надо было использовать свои моменты и выигрывать, вышли с хорошим настроем, - сказал Рубашко. - Я считаю, что пенальти в первом тайме был. Все, и я тоже, считают, что гол был забит с нарушением правил. Конечно, я за применение VAR, тогда не будет таких ошибок".

Ранее в пресс-службе Российского футбольного союза сообщили ТАСС, что VAR будет использоваться в режиме офлайн на матчах первого тура чемпионата России. До этого президент РПЛ Сергей Прядкин говорил, что VAR не будет использоваться на всех матчах в каждом из туров чемпионата России по футболу до конца 2019 года.