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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Тимошинина и Беляева стали пятыми в синхронных прыжках в воду с вышки на чемпионате мира

Победили китайские спортсмены Чжан Цзяци и Лу Вэй

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 14 июля. /ТАСС/. Российские спортсменки Юлия Тимошинина и Екатерина Беляева заняли пятое место в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с десятиметровой вышки на чемпионате мира по водным видам спорта. Россияне показали результат 291,30 балла.

Победили китайские спортсмены Чжан Цзяци и Лу Вэй, набравшие 345,24 балла. Вторыми стали представительницы Малайзии Панделела Ринонг и Леон Мун Йи (312,72), третьими - американки Саманта Бромберг и Катрина Янг (304,86). Призеры чемпионата мира получили олимпийские лицензии на Игры-2020 в Токио.

Ранее Беляева стала серебряным призером чемпионата мира в синхронных прыжках в воду с вышки в миксте вместе с Виктором Минибаевым.

21-летняя Тимошинина становилась двукратной чемпионкой Европы и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы. 16-летняя Беляева имеет серебро чемпионата Европы.

Ранее в воскресенье российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золотую медаль в технической программе в дуэтах. В субботу также золотую медаль выиграла синхронистка Светлана Колесниченко, победившая в сольной технической программе. В медальном зачете турнира лидирует сборная Китая, имея в активе шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую награду. Сборная России идет на втором месте (2-1-0), третье место занимает команда Венгрии (1-0-0).

Соревнования прыгунов в воду на чемпионате мира продлятся до 20 июля, чемпионат мира завершится 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай6118
2Россия2103
3Венгрия1001
4США0213
5Мексика0123
6Франция0101
6Испания0101
6Великобритания0101
6Малайзия0101
10Канада0011
10Южная Корея0011
10Япония0011
10Италия0011
10Украина0011
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