Южнокорейские ватерполистки до поражения на ЧМ со счетом 0:64 играли только со школьниками

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 14 июля. /ТАСС/. Женская сборная Южной Кореи по водному поло перед стартом на домашнем чемпионате мира по водным видам спорта сумела сыграть только шесть матчей, причем соперниками были школьные команды. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете соревнований.

Южнокорейские ватерполистки в воскресенье уступили венгерской сборной со счетом 0:64. Женская сборная Южной Кореи впервые участвует в чемпионате мира, куда она попала на правах хозяйки турнира. Сборная Венгрии, которая дважды побеждала на чемпионатах мира и имеет три титула чемпиона Европы, благодаря этой победе установила рекорд по заброшенным мячам в матче чемпионатов мира.

"Команда была создана только месяц назад, причем собрана она была из обычных пловцов, многие из которых раньше никогда не играли в водное поло на профессиональном уровне, - сообщили в оргкомитете. - За время подготовки к домашнему турниру команда сумела сыграть всего шесть матчей, причем в соперниках у нее были школьные команды, составленные преимущественно из мальчиков, учащихся в старших классах".

В оргкомитете чемпионата мира также отметили, что самой младшей ватерполистке в команде 13 лет.

Следующим соперником южнокорейской сборной на групповом этапе будет команда России, матч пройдет 16 июля. В первом матче на турнире россиянки обыграли канадок со счетом 18:10. В турнирной таблице группы В первое место занимает команда Венгрии (2 очка), на втором месте идет сборная России (2), команды Канады и Южной Кореи пока не имеют очков. Победитель группы напрямую выйдет в 1/4 финала, команды, которые займут второе и третье места, выйдут в плей-офф, где начнут борьбу за места в 1/4 финала.