Тимошинина и Беляева разочарованы выступлением в прыжках в воду с вышки на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 14 июля. /ТАСС/. Юлия Тимошинина и Екатерина Беляева разочарованы своим выступлением в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с десятиметровой вышки на чемпионате мира в Кванджу. Об этом они рассказали ТАСС после выступления, по итогам которого они заняли пятое место.

Победу на чемпионате мира в Южной Корее одержал китайский дуэт, вторыми стали представительницы Малайзии, третьими - США. Призеры чемпионата мира получили олимпийские лицензии на Игры 2020 года в Токио.

"Есть большое разочарование, мы все-таки хотели и надеялись, старались и боролись за призы, но подвел один прыжок. Ну, хоть в пятерке", - сказала Тимошинина.

И в предварительном раунде, и в финале двукратная чемпионка Европы допустила ошибку на одном и том же прыжке, который в программе у дуэта стоял четвертым в очереди. "Для меня это самый сложный прыжок, я очень много над ним работаю, даже обидно, что все равно не получается, - отметила Тимошинина. - Мне послезавтра его еще делать в индивидуальных соревнованиях, буду стараться".

16-летняя Беляева, которая в Кванджу стала второй миксте в паре с Виктором Минибаевым, не держит зла на партнершу за ошибку. "Нет, конечно, с каждым случаются неудачи, - сказала она. - Но я старалась сделать все стабильно и на уровне. Все впереди".