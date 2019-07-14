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Летние олимпийские виды спорта

Женская сборная России по регби-7 сыграет в утешительной квалификации к ОИ-2020

В финале отборочного турнира в Казани россиянки уступили команде Англии, которая получила прямую путевку на Игры в Токио
Игрок сборной России по регби-7 Яна Данилова Егор Алеев/ТАСС
Описание
Игрок сборной России по регби-7 Яна Данилова
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 уступила команде Англии в финальном матче отборочного турнира к Олимпийским играм 2020 года. Соревнования проходили в Казани.

Встреча завершилась со счетом 0:19. В матче за третье место победу одержала команда Франции, которая обыграла сборную Испании (17:5).

Таким образом, сборная Англии получила право выступить на Олимпийских играх 2020 года, команда выступит под флагом Великобритании. Сборные России и Франции примут участие в утешительной квалификации, где будут разыграны две последние путевки на Игры-2020. Турнир пройдет в июне 2020 года.

Соревнования по регби-7 вошли в программу летних Олимпийских игр в 2016 году. Российская сборная не смогла отобраться на Олимпийские игры - 2016. Действующим олимпийским чемпионом среди женских команд является сборная Австралии.

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