Хэмилтон в рекордный шестой раз стал победителем гонки этапа "Формулы-1" в Великобритании

ТАСС, 14 июля. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Великобритании.

Вторым финишировал партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас, показавший лучший результат в квалификации. Третье место занял пилот команды "Феррари" Шарль Леклер из Монако. Немецкий гонщик команды "Феррари" Себастьян Феттель был оштрафован на 10 секунд за столкновение с голландцем Максом Ферстаппеном из "Ред Булла", по итогам гонки он занял 16-е место, Ферстаппен - пятое.

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят занял девятое место. Его партнер по команде таец Александер Албон расположился на 12-й строчке.

В общем зачете лидирует Хэмилтон, набравший 223 очка. Второе место занимает Боттас (184 очка), третьим идет Ферстаппен (136). Квят идет на 14-м, имея в активе 12 очков.

Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании в шестой раз в своей карьере, это достижение стало рекордным. Ранее по пять побед одерживали шотландец Джим Кларк и француз Ален Прост. Среди действующих пилотов победителями Гран-при Великобритании становились финн Кими Райкконен (2007) и Феттель (2009, 2018).

Следующий этап пройдет с 26 по 28 июля в Германии.