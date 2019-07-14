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Уимблдон

Теннисисты Чань и Додиг стали победителями Уимблдона в смешанном парном разряде

В финале они обыграли Елену Остапенко из Латвии и шведа Роберта Линдстедта

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Латиша Чань с Тайваня и хорват Иван Додиг стали победителями Уимблдона в смешанном парном разряде. Третий в сезоне теннисный турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.

В финале Чань и Додиг, имеющие восьмой номер посева на турнире, обыграли Елену Остапенко из Латвии и шведа Роберта Линдстедта со счетом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

Чань становилась победительницей Открытого чемпионата США в парном разряде, также она дважды доходила до финала Открытого чемпионата Австралии. Додиг является победителем Открытого чемпионата Франции в парном разряде, ранее в парах на Уимблдоне его лучшим результатом был выход в финал турнира в 2013 году.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. В 2018 году победителями стали американка Николь Мелихар и австриец Александр Пейя.

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