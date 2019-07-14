Теннисисты Чань и Додиг стали победителями Уимблдона в смешанном парном разряде

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Латиша Чань с Тайваня и хорват Иван Додиг стали победителями Уимблдона в смешанном парном разряде. Третий в сезоне теннисный турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.
В финале Чань и Додиг, имеющие восьмой номер посева на турнире, обыграли Елену Остапенко из Латвии и шведа Роберта Линдстедта со счетом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.
Back-to-back Grand Slam mixed doubles titles— Wimbledon (@Wimbledon) 14 июля 2019 г.
Ivan Dodig and Latisha Chan are #Wimbledon mixed doubles champions after an impressive victory over Lindstedt/ Ostapenko pic.twitter.com/yMoBTWhiO9
Чань становилась победительницей Открытого чемпионата США в парном разряде, также она дважды доходила до финала Открытого чемпионата Австралии. Додиг является победителем Открытого чемпионата Франции в парном разряде, ранее в парах на Уимблдоне его лучшим результатом был выход в финал турнира в 2013 году.
133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. В 2018 году победителями стали американка Николь Мелихар и австриец Александр Пейя.