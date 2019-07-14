Теннисисты Чань и Додиг стали победителями Уимблдона в смешанном парном разряде

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Латиша Чань с Тайваня и хорват Иван Додиг стали победителями Уимблдона в смешанном парном разряде. Третий в сезоне теннисный турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.

В финале Чань и Додиг, имеющие восьмой номер посева на турнире, обыграли Елену Остапенко из Латвии и шведа Роберта Линдстедта со счетом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.