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Футбол в России

Президент ФК "Ахмат" Даудов: клуб ставит задачу попасть в Лигу Европы по итогам сезона

В прошлом сезоне "Ахмат" занял восьмое место

ГРОЗНЫЙ, 14 июля. /ТАСС/. Целью футбольного клуба "Ахмат" на предстоящий сезон является попадание в Лигу Европы. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье президент грозненского клуба Магомед Даудов.

"Задача - по итогам футбольного года занять место в зоне Лиги Европы. Уверен, тренерский штаб с Рашидом Рахимовым во главе и сегодняшний состав способны ее решать", - сказал Даудов.

"Есть опытные футболисты, такие как Уциев, Иванов, Семенов, Анхель, Глушаков, Нижич, Городов, Роши. Есть молодые Швец, Бериша, Силва, Михалак. Все наши игроки без исключения - амбициозные, талантливые, жаждущие больших побед", - добавил он.

По итогам прошлого сезона "Ахмат", набрав 42 очка, занял 8 строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. 14 июля в матче первого тура грозненский клуб примет "Краснодар".

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