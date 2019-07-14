ФК "Зенит" и авиакомпания "Россия" подписали новый контракт на 97,5 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" и петербургский футбольный клуб "Зенит" заключили новый контракт на шестой сезон сотрудничества на сумму почти в 97,5 млн рублей. Контракт подписали на церемонии на стадионе "Газпром-Арена" генеральный директор "Зенита" Александр Медведев и генеральный директор "России" Сергей Александровский, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Контракт заключался в рамках процедуры госзакупок. Базовые условия контракта остались теми же, но в целом он соответствует тому, что был в предыдущем году", - сказал Александровский после церемонии.

По данным материалов госзакупок, цена контракта составляет порядка 97,5 млн рублей. Соглашение подписано на год. Александровский также сообщил, что по условиям контракта в совместных мероприятиях авиаперевозчика и "Зенита" будут участвовать игроки основного состава клуба, а также главный тренер Сергей Семак.

Медведев отметил, что клуб давно успешно сотрудничает с авиакомпанией, а также рассказал, что на борту лайнера "России" 4 мая футболисты "Зенита" узнали о том, что стали чемпионами России. "Пилот лайнера имел связь с землей и узнал счет матча "Арсенал" - "Локомотив". Тогда мы и поняли, что стали чемпионами", - сказал Медведев.

Контракт стал уже шестым между клубом и авиаперевозчиком, согласно ему авиакомпания получает статус официального перевозчика футболистов и технического персонала "Зенита", также авиакомпания разместила брендинг на трибунах и в холлах стадиона "Газпром-Арена". Первый контракт между "Зенитом" и "Россией" был заключен в 2014 году, тогда же в парке перевозчика появился самолет в сине-бело-голубых цветах. За пять лет сотрудничества команда совершила 286 перелетов на авиалайнерах "России" и посетила 55 городов мира, отметил на церемонии подписания Александровский.

Авиакомпания "Россия" входит в состав группы "Аэрофлот". Совокупная маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 130 направлений. По итогам 2018 года "Россия" перевезла более 11 млн пассажиров.