ФК "Крылья Советов" впервые за три с половиной года победил ЦСКА

ТАСС, 14 июля. Футболисты самарского клуба "Крылья Советов" обыграли ЦСКА со счетом 2:0 в домашнем матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встречу на "Самара-Арене" посетило 25 287 зрителей.
Дубль оформил 22-летний нападающий Александр Соболев (51-я, 58-я минуты, с пенальти). Соболев провел 36-й матч в чемпионатах России, в которых забил девять мячей ("Крылья Советов" - 13 матчей, 3 гола; "Томь" - 13, 3; "Енисей" - 10, 3). Соболев и Эрик Бикфалви из екатеринбургского "Урала" возглавляют бомбардирскую гонку сезона-2019/20, забив по два мяча.
Всего клубы провели 49-й очный матч в рамках чемпионатов России, "Крылья Советов" одержали 11-ю победу, в активе ЦСКА 27 побед, еще 11 матчей завершились вничью. Впервые с 21 ноября 2015 года самарский клуб сумел обыграть ЦСКА, тогда на "Арене-Химки" встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Крыльев Советов".
В следующем туре 20 июля ЦСКА дома сыграет с "Оренбургом", а самарский клуб также на домашнем поле встретится с тульским "Арсеналом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Крылья Советов
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|2
|Урал
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|3
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|5
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|6
|Арсенал
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|7
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|9
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12
|Тамбов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13
|Уфа
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|15
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|16
|ЦСКА
|1
|0
|0
|0
|0-2
|0