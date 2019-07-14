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Футбол в России

ФК "Крылья Советов" впервые за три с половиной года победил ЦСКА

Матч прошел в Самаре и завершился со счетом 2:0

ТАСС, 14 июля. Футболисты самарского клуба "Крылья Советов" обыграли ЦСКА со счетом 2:0 в домашнем матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встречу на "Самара-Арене" посетило 25 287 зрителей.

Дубль оформил 22-летний нападающий Александр Соболев (51-я, 58-я минуты, с пенальти). Соболев провел 36-й матч в чемпионатах России, в которых забил девять мячей ("Крылья Советов" - 13 матчей, 3 гола; "Томь" - 13, 3; "Енисей" - 10, 3). Соболев и Эрик Бикфалви из екатеринбургского "Урала" возглавляют бомбардирскую гонку сезона-2019/20, забив по два мяча.

Всего клубы провели 49-й очный матч в рамках чемпионатов России, "Крылья Советов" одержали 11-ю победу, в активе ЦСКА 27 побед, еще 11 матчей завершились вничью. Впервые с 21 ноября 2015 года самарский клуб сумел обыграть ЦСКА, тогда на "Арене-Химки" встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Крыльев Советов".

В следующем туре 20 июля ЦСКА дома сыграет с "Оренбургом", а самарский клуб также на домашнем поле встретится с тульским "Арсеналом".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Крылья Советов11002-03
2Урал11003-23
3Ростов11002-13
4Спартак11001-03
5Динамо10101-11
6Арсенал10101-11
7Зенит00000-00
8Локомотив00000-00
9Краснодар00000-00
10Ахмат00000-00
11Рубин00000-00
12Тамбов00000-00
13Уфа10012-30
14Оренбург10011-20
15Сочи10010-10
16ЦСКА10000-20
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