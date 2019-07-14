ФК "Крылья Советов" впервые за три с половиной года победил ЦСКА

ТАСС, 14 июля. Футболисты самарского клуба "Крылья Советов" обыграли ЦСКА со счетом 2:0 в домашнем матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встречу на "Самара-Арене" посетило 25 287 зрителей.

Дубль оформил 22-летний нападающий Александр Соболев (51-я, 58-я минуты, с пенальти). Соболев провел 36-й матч в чемпионатах России, в которых забил девять мячей ("Крылья Советов" - 13 матчей, 3 гола; "Томь" - 13, 3; "Енисей" - 10, 3). Соболев и Эрик Бикфалви из екатеринбургского "Урала" возглавляют бомбардирскую гонку сезона-2019/20, забив по два мяча.

Всего клубы провели 49-й очный матч в рамках чемпионатов России, "Крылья Советов" одержали 11-ю победу, в активе ЦСКА 27 побед, еще 11 матчей завершились вничью. Впервые с 21 ноября 2015 года самарский клуб сумел обыграть ЦСКА, тогда на "Арене-Химки" встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Крыльев Советов".

В следующем туре 20 июля ЦСКА дома сыграет с "Оренбургом", а самарский клуб также на домашнем поле встретится с тульским "Арсеналом".