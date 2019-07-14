Артемьев: российские регбистки еще докажут, что достойны играть на Олимпиаде

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 сможет доказать, что достойна участвовать в Олимпийских играх. Таким мнением поделился с журналистами в воскресенье по итогам квалификационного турнира на Олимпиаду в Токио председатель Высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.

В воскресенье в Казани завершился квалификационный турнир, на котором разыгрывалась одна прямая путевка от европейского региона на Олимпийские игры - 2020. В финале россиянки уступили сборной Англии со счетом 0:19 и вместе с француженками и командами других мировых регионов поспорят летом 2020 года в утешительном турнире за одну из двух олимпийских путевок. Место проведения турнира определится позднее.

"Может быть, сказалось, что здесь в предварительном туре наши разгромили англичанок (со счетом 26:5 в субботу - прим. ТАСС), в последнее время мы у них выигрывали в четыре раза больше, чем они у нас. Понятно, что на такой центральный турнир все выставили основные составы, и мы их вчера обыграли с большой разницей, - заявил Артемьев. - Наши девчонки молодцы - выход в финал в таком турнире, где столько сильных и равных по силам команд, означает, что они готовы, но такое несчастье в спорте бывает".

"Англичанки победили достойно, они сыграли по великолепной тактической схеме, к которой наши были не готовы. Девочки сделали все, что могли, они у нас самые красивые, прекрасные, умные и лучшие из всего, что есть в нашем российском регби, на них самая большая надежда, и они еще докажут, что будут играть на Олимпиаде, я абсолютно в этом уверен", - заключил он.

Олимпийские игры - 2020 пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.