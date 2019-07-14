Сейранов: россияне достойно выступили на Универсиаде, причем не сильнейшим составом

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Сборная России показала достойный результат на Универсиаде в Неаполе, при этом выступая не самым сильнейшим составом, а более половины из 275 спортсменов уезжают домой с наградами Всемирных студенческих игр. Такое мнение ТАСС по телефону высказал президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов.

Сборная России заняла второе место в общекомандном зачете Игр, в общей сложности на счету команды 82 медали - 22 золотые, 24 серебряные, 36 бронзовых. По количеству медалей россияне разделили первое место с командой Японии (33-21-28). Больше всего наград в копилку сборной принесли российские пловцы - 18 медалей (6-6-6), еще 13 наград было завоевано в спортивной гимнастике (1-6-6), восемь - в художественной гимнастике (7-0-1), десять - в дзюдо (3-2-5).

"Бились достойно, в результате 147 спортсменов из 275 участников Универсиады вернутся домой с медалями в личных и командных соревнованиях, 38 спортсменов едут домой победителями Игр, - рассказал Сейранов. - И это без легкой атлетики, где разыгрывались 50 комплектов наград, то есть практически четверть всех возможных медалей".

Российские спортсмены выступили на Универсиаде в Неаполе во всех видах спорта, кроме легкой атлетики, поскольку членство Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций сейчас приостановлено.

"Стоит отметить, что наша сборная разделила общекомандное место [по общему числу наград] практически с олимпийской сборной Японии - они привезли в Неаполь будущих участников Игр-2020. У нас первого состава не было ни в одном виде спорта", - рассказал президент РССС.

"Бились единой сборной"

Сейранов отметил, что российская команда боролась за медали практически во всех видах: "Для сравнения скажу, что из 22 завоеванных китайцами золотых наград - 11 были добыты в прыжках в воду, семь - в настольном теннисе, американцы 20 из 21 золотой медали завоевали в плавании. Наша сборная билась в каждом виде спорта, делала это единой командой, даже несмотря на то, что жили мы в семи разных точках".

"Видеться каждый день со всеми было практически невозможно, но мы постоянно работали во взаимодействии. Создали единую группу в сети, в которой все общались в постоянном режиме", - добавил Сейранов.

На Универсиаде 2017 года сборная России заняла четвертое место в медальном зачете, завоевав 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых наград. На тех Играх российские легкоатлеты также не выступали.