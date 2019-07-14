Божович: футболисты "Крыльев Советов" переломили ход матча с ЦСКА за счет командной игры

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Игроки самарского футбольного клуба "Крылья Советов" смогли переломить ход матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА за счет командной игры. Такое мнение после матча в воскресенье в эфире телеканала "Матч Премьер" выразил главный тренер самарского клуба Миодраг Божович.

Встреча между "Крыльями Советов" и ЦСКА прошла в воскресенье в Самаре и завершилась победой хозяев со счетом 2:0, дубль в составе самарского клуба во втором тайме оформил нападающий Александр Соболев. "Крылья Советов" прервали девятиматчевую серию без побед в очных домашних встречах с ЦСКА, длившуюся с 2007 года. Столичный клуб впервые с 2001 года потерпел поражение в матче первого тура чемпионатов России.

"Мы переломили ход встречи за счет командной игры, знали, что с ЦСКА будет трудно, это одна из лучших команд в России по контролю мяча. Мы ждали своих моментов, ждали и дождались. Как сыграли новички? Пока рано судить, это первый тур, нужно работать", - сказал Божович.

В следующем туре 20 июля "Крылья Советов" на домашнем поле встретятся с тульским "Арсеналом".