Южноафриканец Дэрил Импи стал победителем девятого этапа "Тур де Франс"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Южноафриканский велогонщик Дэрил Импи, выступающий за команду Mitchelton-Scott, с результатом 4 часа 3 минуты 12 секунд стал победителем девятого этапа "Тур де Франс" - 2019.

Велогонка протяженностью 170,5 км прошла между французскими городами Сент-Этьен и Бриуд.

Второе место занял бельгиец Тиш Бенот из команды Lotto Soudal (4:03.12). Третьим в гонке стал словенец Ян Тратник из команды Bahrain-Merida (4:03.22). Импи стал вторым представителем ЮАР, которому удалось выиграть на этапе "Тур де Франс". Ранее подобного достижения добивался его соотечественник Роберт Хантер, одержавший победу на 11-м этапе в 2007 году.

Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду "Катюша-Альпецин", финишировал 49-м с результатом 4 часа 19 минут 37 секунд. После восьми километров гонки итальянский гонщик Алессандро де Марки из команды ССС попал в аварию, в результате которой получил рваную рану на лице. По информации агентства Reuters, здоровью гонщика в настоящий момент ничего не угрожает.

Десятый этап протяженностью 217,5 км пройдет между французскими городами Сен-Флур и Альби пройдет 15 июля.

По итогам девяти этапов в общем зачете лидирует француз Жулиан Алафилипп из команды Deceuninck - Quick Step (38:37.36), на втором месте находится итальянец Джулио Чикконе, выступающий за команду Trek-Segafredo (38:37.59), третий в общем зачете - француз Тибо Пино из команды Groupama-FDJ (38:38.29).

"Тур де Франс" проходит уже в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3480,3 км. "Тур де Франс" завершится 28 июля. Победителем "Тур де Франс" - 2018 стал британский велогонщик команды Sky Томас Герайнт.