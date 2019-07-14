Артемьев: российские регбисты набрались бесценного опыта в отборочном турнире к ОИ-2020

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по регби-7, ставшая девятой на европейском квалификационном турнире к Олимпийским играм в Токио, получила бесценный международный опыт. Об этом заявил журналистам в воскресенье председатель Высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.

В воскресенье во французском Коломье завершился европейский квалификационный турнир среди мужских команд, где разыгрывалась одна прямая путевка на Олимпийские игры 2020 года. Сборная России не смогла отобраться на Олимпиаду, заняв девятое место. В матче за девятое место сборная России победила команду Литвы со счетом 29:24.

"Они набрались бесценного опыта, мы уже говорили, что эта команда вряд ли сможет выйти на Олимпиаду и добиться больших результатов. В каждом виде спорта наступают времена, когда приходит смена поколений, но необстрелянная молодежь не может играть на больших турнирах, - сказал Артемьев. - Они прошли великолепную школу, закалили свой характер. За молодежью в сборной будущее, и это рано или поздно даст свои плоды, мы будем делать все возможное для этого".

В июне подопечные фиджийского тренера Вайсале Сереви стали девятыми на домашнем этапе чемпионата Европы. Турнир прошел в Москве на арене спортивного городка "Лужников".

"У нас в сборных нет к тренерам больших претензий. Упорным трудом мы добьемся самых высоких результатов, и сейчас эти результаты в общем есть. Какой вид спорта, кроме регби, еще может похвастаться тем, что наши девушки пятикратные чемпионки Европы, а мужчины - четырехкратные?" - добавил председатель Высшего совета ФРР.

Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио.