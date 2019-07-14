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Формула-1

Квят не ожидал, что сумеет набрать очки на этапе Гран-при "Формулы-1" в Великобритании

Российский пилот команды "Торо Россо" финишировал девятым, набрав два очка
Даниил Квят EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ
Описание
Даниил Квят
© EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

ТАСС, 14 июля. Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят не думал, что финиширует в очковой зоне на десятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Великобритании. Слова 25-летнего россиянина приводит пресс-служба "Формулы-1".

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В воскресенье победителем Гран-при Великобритании стал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Вторым финишировал его партнер по команде финн Валттери Боттас, показавший лучший результат в квалификации. Третье место занял пилот "Феррари" Шарль Леклер из Монако. Квят, стартовавший по итогам квалификации с 17-й позиции, сумел подняться на девятое место, набрав два очка.

"Я очень доволен гонкой, очевидно, что стартовал практически с конца стартовой решетки. У меня, если честно, не было больших ожиданий от сегодняшнего дня, весь уик-энд были некоторые проблемы с балансом. Я не ожидал, что сегодня все возьмет и резко изменится. Однако мне удалось набрать два очка, вся гонка получилась очень сильной, а темп был действительно хорошим, так что я очень доволен", - сказал Квят.

В общем зачете лидирует Хэмилтон, набравший 223 очка. Второе место занимает Боттас (184), третьим идет голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булла" (136). Квят находится на 14-м месте, имея в активе 12 очков. Следующий этап пройдет с 26 по 28 июля в Германии.

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