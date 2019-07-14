Норицина: мандраж не позволил российским регбисткам завоевать квоту на ОИ-2020

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Волнение и мандраж стали проблемой для женской сборной России по регби-7 в финальном матче за путевку на Олимпийские игры в Токио. Об этом журналистам заявила игрок сборной Дарья Норицина.

В воскресенье в Казани завершился квалификационный турнир, на котором разыгрывалась одна прямая путевка от европейского региона на Олимпийские игры - 2020. В финале россиянки уступили сборной Англии со счетом 0:19 и вместе с француженками и командами других мировых регионов поспорят летом 2020 года в утешительном турнире за одну из двух олимпийских квот. В субботу россиянки победили команду Англии на групповом этапе со счетом 26:5.

"Какое-то волнение сыграло свою роль, у всей команды появился мандраж, и это переломило ход событий, - заявила Норицина. - Я думаю, что мы пока не готовы играть такие ответственные матчи, вкус победы, которая ждала нас в конце, затмил нам глаза и мы не смогли показать то, что мы действительно можем. Мы это показывали вчера, когда победили эту команду с хорошим счетом".

"У нас были все шансы, планировали встретиться с Францией, но все карты сложились, чтобы мы выигрывали в этот раз. Как обычно что-то не получилось, где-то сами не захотели взять это - по итогу второе место. У нас есть еще один шанс, который будет за полтора месяца до Олимпиады. Надеюсь, что этот год позволит нам провести глобальную работу над ошибками и взять свою путевку в Токио", - добавила спортсменка.

Другой игрок российской команды Кристина Середина посетовала на отстутствие командной игры. "Начали играть в игру соперника - не первый раз показываем, что когда мы начинаем играть не в свою игру, у нас что-то идет не так и мы уступаем. Основное отличие от первого матча в том, что у нас в финале не получилось командной игры. Англичанки четко разобрали нас и не дали нам сыграть", - сказала Середина.

Олимпийские игры - 2020 пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.